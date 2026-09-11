Refis de Campo Bom dá 95% de desconto em juros e multas; adesão vai até 22 de dezembro

Entenda o que é o Refis
O Refis, ou Programa de Recuperação Fiscal, é uma iniciativa que visa auxiliar contribuintes em situação de pendência com a administração pública. O objetivo principal é proporcionar um meio facilitado para a regularização de débitos, permitindo que os cidadãos possam quitar suas dívidas com a redução significativa de juros e multas. Por meio desse programa, os contribuintes podem acertar suas contas e evitar complicações legais que possam surgir de valores em aberto.
Quem pode participar do Refis?
Qualquer cidadão ou empresa que tenha dívidas com a administração municipal pode se beneficiar do Refis. Isso inclui tanto pessoas físicas quanto jurídicas que possuem pendências em relação a tributos municipais, como IPTU e taxas administrativas. Portanto, se você reside ou representa uma empresa na cidade onde o Refis está sendo oferecido e possui débitos vencidos até a data estipulada, pode solicitar a adesão ao programa.
Benefícios do Refis para contribuintes
Os principais benefícios do Refis incluem:
- Descontos signficativos: Os contribuintes podem obter reduções expressivas em juros e multas, tornando o pagamento das dívidas muito mais acessível.
- Facilidade no pagamento: O programa possibilita opções de parcelamento, o que é uma boa alternativa para quem não pode quitar tudo de uma vez.
- Regularização das contas: Ao quitar suas pendências, o contribuinte regulariza sua situação fiscal, evitando possíveis restrições e complicações futuras.
- Impacto positivo na vida financeira: A adesão ao Refis pode ser o primeiro passo para a recuperação da saúde financeira do contribuinte, especialmente em tempos de dificuldades econômicas.
Prazos para adesão ao Refis
O prazo para adesão ao Refis é um aspecto crucial que os contribuintes devem observar. Especificamente, este programa em Campo Bom está disponível até o dia 22 de dezembro. Portanto, é fundamental que os interessados façam suas solicitações antes desse prazo, a fim de aproveitar os benefícios oferecidos.
Como funciona o desconto de 95%
O Refis de Campo Bom oferece um desconto de 95% sobre juros e multas para aqueles que optam pelo pagamento à vista. Essa redução é um grande incentivo, pois permite que o contribuinte quite o valor devido de forma mais vantajosa. Para aqueles que preferem parcelar, existe um desconto menor, de 85% sobre juros e multa, que se aplica a um total de até 12 parcelas. Essa estrutura de descontos foi pensada para atender às diferentes realidades financeiras dos contribuintes.
Formas de pagamento no Refis
Existem várias opções disponíveis para o pagamento das dívidas dentro do Refis, sendo elas:
- Pagamento à vista: Para aqueles que optarem por quitar a totalidade da dívida em uma única parcela, o desconto de 95% se aplica, fazendo com que seja uma opção muito atrativa.
- Parcelamento em até 12 vezes: É possível escolher pagar suas dívidas em parcelas mensais, com um desconto de 85% sobre juros e multas. Essa é uma alternativa viável para quem não consegue pagar tudo de uma vez.
- Parcelamento específico para ISSQN: Os débitos de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) podem ser parcelados em até 4 vezes com os mesmos 85% de desconto em juros e multa.
Dívidas elegíveis para o Refis
O Refis contempla diversos tipos de dívidas que podem ser regularizadas, incluindo:
- Impostos como o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).
- Taxas municipais e contribuições de melhoria.
- Valores de débitos relacionados ao Simples Nacional.
- ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis).
- Taxas de serviços como os de cemitério e débitos de programas habitacionais.
Importância do Refis na recuperação financeira
O Refis desempenha um papel fundamental na recuperação da saúde financeira dos contribuintes. Ao oferecer a oportunidade de quitar dívidas com condições favoráveis, o programa não só alivia o peso das pendências fiscais, mas também incentiva a responsabilidade financeira. Esse processo de regularização ajuda os cidadãos e empresas a reestabelecerem sua situação fiscal, promovendo um ambiente econômico mais saudável e sustentável.
Atendimento para adesão ao Refis
A adesão ao Refis pode ser feita por meio do Setor de Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Finanças. Os atendimentos são realizados de segunda a quinta-feira, das 12h30 às 18h30, e às sextas-feiras, das 7h30 às 13h30. Também há uma opção de atendimento remoto através do WhatsApp, que é uma alternativa prática para aqueles que preferem agendar seu atendimento sem sair de casa.
Impactos do Refis na economia local
O Refis não apenas beneficia os contribuintes individualmente, mas também tem um impacto positivo na economia local como um todo. A regularização de débitos atrai mais recursos para o município, que podem ser utilizados em serviços públicos e melhorias na infraestrutura. Adicionalmente, contribui para a implementação de políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento econômico regional, tornando a cidade mais atrativa tanto para moradores quanto para investidores.
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