Promoção Shopping Ibirapuera 2025: Participar, cadastro e prêmios

O que é a Promoção Shopping Ibirapuera 2025?
A Promoção do Shopping Ibirapuera 2025 é uma excelente oportunidade para os consumidores que desejam aproveitar ofertas e prêmios incríveis ao realizarem compras em um dos principais shoppings de São Paulo. Através dessa promoção, os clientes têm a chance de concorrer a prêmios de grande valor a cada compra realizada nas lojas participantes do shopping.
Como Funciona o Cadastro para a Promoção
Participar da promoção é simples e prático. O primeiro passo é realizar o cadastro pelo aplicativo do Shopping Ibirapuera, disponível sem custo nas plataformas Android e iOS. Após baixar o app, os usuários devem seguir as instruções para efetuar o cadastro. Outra opção é usar os tablets de autoatendimento no posto de troca, que fica no Piso Moema, perto da loja Richards. O funcionamento desse posto é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.
Prêmios Imperdíveis da Promoção
A cada R$300 em compras, os participantes podem trocar suas notas fiscais por um número da sorte e concorrer a prêmios incríveis, que incluem:
- Uma BMW X1
- Trinta iPhones
- Cem máquinas de café Nespresso
Outro destaque é a promoção Ibira 20K, que também oferece prêmios em forma de vales-compras de R$5.000, válidos para as lojas do shopping. As notas fiscais utilizadas para a promoção de Dia das Mães são válidas também para essa ação até o final do ano.
Datas Importantes para Participação
Fique atento às datas para garantir sua participação:
- Promoção do Dia das Mães: de 15 de abril a 08 de maio.
- Promoção Ibira 20K: de 03 de março a 27 de dezembro de 2025.
É importante se lembrar que as notas fiscais aceitas são aquelas de compras realizadas a partir de 01/01/2025.
Notas Fiscais Aceitas e Regras
Para participar, serão aceitas qualquer nota ou cupom fiscal de compras realizadas em lojas participantes do shopping durante o ano de 2025. Compras realizadas via WhatsApp e Drive-Thru também são elegíveis, desde que garantam a entrega via aplicativo ou delivery. Os cupons devem ser cadastrados corretamente através do app ou nos terminais de autoatendimento.
Como Usar o Aplicativo do Shopping
O aplicativo Shopping Ibirapuera é a principal ferramenta para quem deseja participar das promoções. Após o download:
- Crie uma conta no aplicativo.
- Cadastre suas notas fiscais após cada compra.
- Fique de olho nas atualizações do app para novos prêmios ou informações sobre a promoção.
Dicas para Aumentar suas Chances de Ganhar
Para maximizar suas oportunidades de vitória:
- Realize compras com frequência e valore cada transação, garantindo números da sorte suficientes.
- Mantenha-se informado sobre as datas de sorteios pela Loteria Federal e participe de eventos promocionais adicionais.
- Engaje-se nas redes sociais do shopping para atualizações e dicas sobre participantes.
Promoções Paralelas e Como Participar
Os participantes da promoção do Shopping Ibirapuera, além de concorrer aos prêmios mencionados, também podem participar da promoção Ibira 20K, que acontece até dezembro de 2025. Portanto, para cada R$300 em compras, há a possibilidade de gerar números da sorte para ambas as promoções simultaneamente.
Sorteios pela Loteria Federal
Os sorteios dos números da sorte são realizados pela Loteria Federal perto das datas especiais, como o Dia das Mães. Os nomes dos ganhadores serão divulgados no site oficial e nas redes sociais do shopping até dois dias úteis após a apuração, então fique atento para não perder nenhuma novidade!
Fique por Dentro das Novidades do Shopping
Para não perder as melhores oportunidades e promoções, é recomendado seguir as redes sociais do Shopping Ibirapuera. Isso garantirá que você esteja sempre informado sobre as últimas novidades, além de brindes e eventos especiais para os clientes.
Quer aproveitar as melhores promoções de 2025? Não perca tempo e faça já seu cadastro! Compartilhe essa informação com seus amigos e ajude-os a ficar por dentro das oportunidades imperdíveis do Shopping Ibirapuera.
Sou Redator e Desenvolvedor com mais de 6 anos de experiência. Formado em tecnólogo em TI, Pai do Pedro, estou sempre me atualizando com novas técnicas de SEO e Copywriting.