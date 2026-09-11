Itaipulândia tem concurso com 36 vagas; inscrições vão até 28 de setembro e salário chega a R$ 15 mil

Concurso Público de Itaipulândia: Tudo que Você Precisa Saber
A Prefeitura de Itaipulândia, uma cidade situada no estado do Paraná, anunciou a abertura de um concurso público que disponibiliza um total de 36 vagas imediatas junto à formação de um cadastro reserva. As oportunidades estão direcionadas para candidatos com diferentes níveis de escolaridade, abrangendo cargos que exigem formação desde o ensino médio até o nível superior.
Inscrições Abertas até 28 de Setembro
Os interessados em participar do concurso devem ficar atentos ao prazo de inscrições que se encerram no dia 28 de setembro de 2026. Todo o processo deve ser realizado de forma online através do site da Unioeste, instituição responsável pela organização do certame.
Vagas Disponíveis e Salários Atrativos
A faixa salarial varia conforme a função, atingindo até R$ 15.073,26. As taxas de inscrição estão fixadas em R$ 100, e aqueles que se enquadrarem nos requisitos para isenção poderão solicitar a gratuidade da taxa durante o período estabelecido no edital.
Como Realizar a Inscrição Online?
Para efetuar a inscrição, o candidato deve acessar a plataforma da Coordenadoria Geral de Concursos da Unioeste e seguir as orientações disponíveis. É crucial que o interessado preencha todos os campos necessários e anexe a documentação exigida para garantir sua participação.
Critérios para Isenção da Taxa de Inscrição
A isenção da taxa de inscrição pode ser solicitada entre os dias 3 a 14 de setembro para aqueles que se encaixarem nas condições especificadas no edital. Oss interessados deverão comprovar a situação que lhe confere direito à isenção a fim de que o pedido seja aceito.
Detalhes sobre o Processo Seletivo
A avaliação dos candidatos ocorrerá por meio de uma prova objetiva, que está agendada para o dia 18 de outubro de 2026. A prova terá caráter classificatório e eliminatório, sendo necessário que os candidatos obtenham, pelo menos, 60 pontos para serem aprovados. Para algumas funções de nível superior, haverá ainda a avaliação de títulos.
Áreas de Atuação e Cargos Disponíveis
As oportunidades abrangem diversas áreas, incluindo:
- Saúde: cargos como Técnico em Enfermagem e Auxiliar de Consultório Dentário.
- Administração: Oficial Administrativo e Atendente de Farmácia.
- Educação: posições para Professores e Médicos.
- Nível Superior: Auditor Fiscal, Dentista, Engenheiro Agrônomo, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.
Datas Importantes do Cronograma do Concurso
|Etapa
|Data ou Regra
|Inscrições
|3 a 28 de setembro
|Isenção
|3 a 14 de setembro
|Taxa
|R$ 100
|Prova objetiva
|18 de outubro
O que Esperar da Prova Objetiva?
Os candidatos devem se preparar adequadamente para a prova objetiva. A avaliação contemplará questões relacionadas ao conteúdo programático específico para cada vaga, sendo essencial que os candidatos estudem os temas pertinentes a seu cargo.
Próximos Passos Após a Inscrição
Após a realização da inscrição e o pagamento da taxa, recomenda-se que os candidatos acompanhem as publicações oficiais da Unioeste e estejam atentos a eventuais comunicações relacionadas ao concurso, incluindo a divulgação do resultado preliminar, prevista para o dia 18 de novembro. É importante que os candidatos estejam bem preparados para contatar a banca organizadora caso necessitem apresentar recursos ou questões pendentes.
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