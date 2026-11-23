O Simples Nacional efetivamente paga INSS, porém de maneira diferenciada. A contribuição patronal, conhecida como CPP, está inclusa na guia mensal, o DAS, nos anexos I, II, III e V. Na prática, para empresas do Anexo IV, a CPP é paga separadamente, a alíquota sendo de 20% sobre a folha de pagamento.
De acordo com a Lei Complementar 123/2006, a alíquota sobre o pró-labore dos sócios é de 11%, representando uma contribuição essencial para garantir acesso a benefícios como aposentadoria e auxílio doença. Com isso, entender os detalhes do pagamento do INSS dentro do Simples Nacional é vital para a gestão correta das obrigações tributárias da empresa.
As micro e pequenas empresas que optam pelo Simples estão engajadas em um regime tributário simplificado que visa reduzir a burocracia e os custos, reunindo diversos tributos em uma única guia. Com isso, empresários devem ter clareza sobre a composição do DAS e como a CPP e o INSS do sócio influenciam na contabilidade da empresa.
Contribuição Patronal e o Anexo IV
O Simples Nacional paga INSS, mas com algumas distinções. No caso das contribuições patronais, a Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) já está inclusa no Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) para os anexos I, II, III e V. No entanto, para o Anexo IV, o pagamento da CPP é realizado à parte, com uma alíquota de 20% sobre a folha de pagamento. Além disso, o sócio que recebe um pró-labore deve contribuir com 11% sobre esse valor, conforme estabelecido pela Lei Complementar 123/2006.
Entender como se dá o pagamento do INSS no Simples Nacional é essencial para evitar equívocos relacionados ao custo da empresa e ao direito à aposentadoria dos sócios. O DAS reúne a parte previdenciária da empresa, a CPP, exceto no Anexo IV, onde ela é tratada separadamente.
Valor do INSS no Simples Nacional
O valor a ser pago a título de INSS no Simples Nacional varia dependendo de quem é o responsável pelo pagamento. Os sócios devem contribuir com 11% sobre o seu pró-labore. As empresas que se enquadram no Anexo IV, por sua vez, devem recolher 20% sobre a totalidade da folha, que inclui salários e o pró-labore. Para as demais categorias do Simples Nacional, a CPP já está inclusa na alíquota do DAS.
Um microempreendedor individual (MEI) tem um compromisso fixo de, em média, R$ 81,05 mensais, sendo que esse valor também já está incluído nas suas obrigações do DAS. Para exemplo, um pró-labore de R$ 5.000 geraria R$ 1.000 de CPP para empresas no Anexo IV. Assim, é fundamental que empresários compreendam em qual anexo estão para calcular corretamente suas contribuições.
A contribuição previdenciária deve ser levada a sério, pois é através dela que os sócios garantem direito a benefícios como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade, desde que cumpram os requisitos. O pró-labore mínimo, como regra, precisa ser de pelo menos um salário mínimo.
Sou Redator e Desenvolvedor com mais de 6 anos de experiência. Formado em tecnólogo em TI, Pai do Pedro, estou sempre me atualizando com novas técnicas de SEO e Copywriting.