O concurso público para ingressar no quadro de servidores da Prefeitura de Ourinhos em 2025 desponta como uma oportunidade aguardada por muitos candidatos em busca de estabilidade e crescimento profissional.
O edital foi lançado, e as inscrições estão abertas, com disponibilidade de vagas em diversas áreas. Essa iniciativa representa um marco significativo para os residentes da cidade que aspiram a cargos públicos.
O último edital foi divulgado entre 1 e 30 de junho, por meio do site do RBO Concursos, e ofereceu vagas para dezoito diferentes cargos, abrangendo níveis fundamental, médio e superior.
Conteúdo do Edital e Inscrições
O Concurso Prefeitura de Ourinhos 2025 é uma oportunidade muito esperada por aqueles que buscam uma carreira no serviço público. O edital do concurso, anunciado no período de 1 a 30 de junho de 2025, trouxe novidades para os interessados, que puderam se inscrever através do site do RBO Concursos. Durante esse concurso, foram disponibilizadas vagas para dezoito cargos de diferentes níveis de escolaridade, com salários que variam de R$ 1.800,00 a R$ 6.600,00 mensais.
Os candidatos tiveram a chance de se inscrever para cargos que exigem ensino fundamental, médio e superior. A taxa de inscrição variou conforme o nível, sendo R$ 24,00 para cargos de nível fundamental, R$ 45,00 para nível médio e R$ 60,00 para nível superior. Candidatos desempregados, conforme previsto na Lei Municipal 6.287/2016, puderam solicitar isenção do pagamento dentro do prazo estipulado.
As provas objetivas estavam agendadas para o dia 23 de julho de 2025 e incluíram questões de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos. Para os cargos de nível fundamental, uma prova prática também foi realizada, com uma convocação posterior para os candidatos habilitados.
Vagas e Remunerações
No Concurso Prefeitura de Ourinhos 2025, as oportunidades foram diversificadas, abrangendo diversas áreas e níveis de escolaridade:
- Ensino Fundamental até a 4ª série: Guarda Patrimonial Interno.
- Ensino Fundamental Completo: Armador (de ferragens), Carpinteiro, Eletricista, Encanador, Motorista (com CNH categoria “D”), Pedreiro, Pintor, Servente de Pedreiro e Telefonista.
- Ensino Médio Completo: Fiscal de Posturas.
- Técnico (com registro profissional): Técnico em Edificações.
- Curso Superior (com registro profissional): Arquiteto, Biólogo, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista e Veterinário.
As remunerações são atraentes e contribuem para que o concurso seja uma excelente escolha para aqueles que desejam estabilidade e desenvolvimento na carreira pública. O concurso é válido por dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos após a homologação no Diário Oficial.
Dicas para se Preparar para o Concurso
Para garantir uma boa performance no Concurso Prefeitura de Ourinhos 2025, é essencial que os candidatos se preparem de forma estratégica. Aqui estão algumas dicas fundamentais:
Primeiramente, é vital conhecer o edital em profundidade, pois ele contém informações fundamentais sobre requisitos e conteúdo programático. Organizar um cronograma de estudos que permita a divisão eficiente do conteúdo, incluindo tempo para revisões e prática com provas anteriores, também é crucial. Focar nas disciplinas básicas, como Língua Portuguesa e Matemática, que são frequentemente parte do exame, ajuda a aumentar suas chances de aprovação.
Além disso, deve-se prestar atenção especial aos conteúdos específicos do cargo desejado. Realizar simulados e trabalhar com questões de provas anteriores proporciona uma boa familiarização com o formato das provas. Cuide também do descanso e da gestão do estresse no dia da prova, pois uma mente tranquila é fundamental para um bom desempenho.
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