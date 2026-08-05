Saiba quem pode usar o saque

O que é o saque-aniversário do FGTS?
O saque-aniversário do FGTS é uma alternativa opcional que oferece aos trabalhadores a chance de retirar uma parte do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no mês em que fazem aniversário. Ao optar por essa modalidade, o trabalhador tem a possibilidade de acessar um valor anualmente, mas deve estar ciente de que, ao escolher essa opção, ele renuncia ao saque integral do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Nessa situação, a única compensação permanecerá sendo a multa rescisória de 40% sobre o saldo acumulado.
Quem pode realizar o saque nesta semana?
Nesta semana, têm direito ao saque os trabalhadores que atendem simultaneamente a dois critérios:
- Devem ter nascido no mês de agosto.
- Precisam ter escolhido, anteriormente, a modalidade de saque-aniversário do FGTS.
Os beneficiados podem retirar o montante entre os dias 3 de agosto e 30 de outubro de 2026.
Qual é o prazo para a retirada do FGTS?
O tempo para realizar a retirada do saldo do FGTS está limitado até 30 de outubro para aqueles que fazem aniversário em agosto. Para os trabalhadores aniversariantes de junho, é essencial estarem atentos, pois o prazo para sacar seu valor termina no 31 de agosto. Caso não realizem o saque dentro dos períodos estipulados, o saldo retorna para a conta do FGTS e só poderá ser movimentado em novas situações previstos por lei.
Como aderir ao saque-aniversário?
Para aderir ao saque-aniversário, todo trabalhador que possui saldo em contas ativas ou inativas do FGTS deve seguir alguns passos simples através do aplicativo do FGTS:
- Faça login utilizando sua conta do Gov.br.
- Selecione a opção “Saque-aniversário”.
- Informe uma conta bancária em seu nome para o recebimento dos valores.
- Confirme a solicitação de adesão.
Se preferir, é possível efetuar o saque também em agências da Caixa Econômica, casas lotéricas ou em correspondentes autorizados.
Quais são os critérios para sacar o FGTS?
Os trabalhadores que optarem pelo saque-aniversário devem atender aos seguintes critérios:
- Serem nascidos no mês em que desejam sacar.
- Estar previamente inscritos na modalidade saque-aniversário.
- Realizar o saque dentro do prazo estipulado para o seu mês de nascimento.
Como funciona o cálculo do valor do saque?
O montante que pode ser retirado a cada ano varia de acordo com o saldo disponível na conta do FGTS. A fórmula para o cálculo do valor a ser retirado considera uma porcentagem do saldo, que diminui à medida que o valor total aumenta, associada a uma parcela fixa adicional. Por exemplo, um trabalhador que possui R$ 1.000 pode sacar R$ 450, sendo R$ 400 correspondentes a 40% do valor com direito ao saque e R$ 50 da parcela fixa adicional.
É possível antecipar futuros saques do FGTS?
Sim, aqueles que optaram pelo saque-aniversário podem ainda contratar empréstimos, utilizando os próximos saques como garantia, desde que a instituição financeira esteja habilitada para realizar essa operação. Contudo, a partir de novembro de 2025, novas adesões deverão esperar um período de 90 dias antes de realizar a consulta do saldo para as instituições financeiras. A partir desse período, o limite de antecipações sobe para cinco parcelas anuais até outubro de 2026, reduzindo para três em meses seguintes e outras restrições sendo implementadas.
Onde e como sacar o dinheiro do FGTS?
Para efetuar o saque do FGTS, existem algumas opções disponíveis:
- Pelo aplicativo do FGTS: Os trabalhadores podem solicitar a retirada diretamente no aplicativo, uma vez que estejam logados com suas credenciais do Gov.br.
- Agências da Caixa: É possível realizar o saque presencialmente em qualquer agência da Caixa Econômica Federal.
- Casas lotéricas: As casas lotéricas credenciadas também possibilitam a retirada dos valores.
- Correspondentes Caixa Aqui: Outra alternativa viável para o saque.
Dicas para não perder o prazo do saque-aniversário
Para garantir que você não perca o prazo de retirada, considere as seguintes recomendações:
- Marque a data do seu aniversário e o período disponível para saque no calendário.
- Sete lembretes em seu dispositivo sobre os prazos limites.
- Acompanhe as atualizações e notícias sobre o FGTS, especialmente no mês do seu aniversário.
Benefícios do saque-aniversário do FGTS
O saque-aniversário do FGTS apresenta uma série de vantagens aos seus beneficiários:
- Flexibilidade financeira: Os trabalhadores podem acessar recursos anuais em um momento que pode ser conveniente, como por exemplo, para compras ou investimentos.
- Menor risco de desligamento: Ao aderir a essa modalidade, os trabalhadores têm assegurados valores em caso de demissão, atenuando o impacto financeiro.
- Mídia de planejamento financeiro: Os saques proporcionam recursos para planejamento e gerenciamento financeiro pessoal ao longo do ano.
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