Como ver o lucro do FGTS no aplicativo? Confira o passo a passo

O que é o FGTS e por que ele é importante?
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um fundo criado para proteger o trabalhador brasileiro em caso de demissão sem justa causa. Este fundo é constituído por depósitos mensais feitos pelos empregadores, que equivalem a 8% do salário do funcionário. Além de garantir segurança financeira em momentos de desemprego, o FGTS também é uma ferramenta que possibilita ao trabalhador adquirir a casa própria, já que os recursos podem ser utilizados em determinadas situações.
Como a Caixa distribui o lucro do FGTS?
A distribuição do lucro do FGTS é realizada anualmente pela Caixa Econômica Federal. O lucro gerado pelo fundo é dividido entre os trabalhadores que possuem saldo em suas contas vinculadas ao FGTS. A quantia a ser recebida por cada trabalhador depende do saldo que possuíam na conta no fim do ano, assim como de um percentual aplicado sobre esse valor. O modelo de distribuição tem como base o desempenho financeiro do FGTS ao longo do ano e deve respeitar as diretrizes estabelecidas pelo governo.
Quem tem direito ao lucro do FGTS?
Para ter direito à receita do lucro do FGTS, o trabalhador precisa ter saldo positivo em suas contas vinculadas até o dia 31 de dezembro do ano base. O pagamento é feito diretamente nas contas do FGTS, e todos os trabalhadores que atendem a esse critério são contemplados. Portanto, é fundamental que os trabalhadores acompanhem seus extratos e verifiquem sua elegibilidade para receber os valores.
Como é feita a consulta do lucro no aplicativo?
A consulta do saldo do FGTS e do lucro acumulado pode ser facilmente realizada pelo aplicativo FGTS, disponível para download nas principais lojas de aplicativos. Através desta ferramenta, o trabalhador pode acessar informações detalhadas sobre suas contas e verificar quanto irá receber de lucro, sem precisar se dirigir a uma agência da Caixa.
Passo a passo para acessar seu saldo de FGTS
Para consultar o seu saldo de FGTS e verificar o lucro que poderá receber, siga este guia:
|Passo
|O que fazer
|1
|Acesse o aplicativo FGTS e, se for a primeira vez, crie uma senha. Atualize o aplicativo se necessário.
|2
|Selecione a opção “Entrar no aplicativo”.
|3
|No pedido de acesso aos dados do celular, clique em “Continuar”.
|4
|Se houver atualização, ao solicitar a localização, escolha “permitir durante o uso”.
|5
|Informe o número do seu CPF e clique em “Próximo”.
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|Digite a senha e clique em “Entrar”. Se não se lembrar da senha, utilize a opção “Recuperar senha”.
|7
|Se solicitado sobre cadastrar uma conta, você pode optar por cadastrar agora ou “Cadastrar depois”.
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|Na tela inicial, você verá as empresas onde trabalhou; clique no ícone do olho abaixo de “Saldo total” para visualizar o seu saldo.
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|O saldo das últimas empresas aparecerá; se você ainda trabalha na atual, ela será a primeira da lista.
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|Clique em “Confira todas as suas contas FGTS” para abrir o extrato de cada uma.
|11
|Na lista de empresas, selecione “Ver extrato” para cada uma delas.
|12
|Desça a tela para visualizar o valor que havia na conta em dezembro de 2025, que serve de base para o lucro.
|13
|Se a empresa for ativa, use o “Saldo parcial” após o depósito de novembro, considerado em 19/12; para as demais, utilize o saldo parcial em 21/12.
|14
|O lucro será calculado sobre o total que estava disponível no fundo em dezembro.
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|Caso deseje guardar estas informações, clique em “Gerar extrato PDF” para salvá-las no celular.
Entendendo a rentabilidade do lucro do FGTS
A rentabilidade do FGTS é calculada com base na variação da Selic, intercalada com outros índices econômicos. Para 2025, por exemplo, a rentabilidade foi fixada em 6,90%, o que equivale a um ganho real de 2,53% em relação à inflação medida pelo IPCA, que foi de 4,26%. Essa rentabilidade é um fator importante, pois garante que o saldo do FGTS não apenas seja preservado, mas também cresça em um ritmo que compense a desvalorização da moeda.
Cálculo do lucro baseado no saldo do FGTS
O valor do lucro que cada trabalhador receberá é o resultado de um cálculo simples que leva em consideração o saldo em conta do FGTS em dezembro de 2025. Para determinar a quantia, aplica-se um percentual de 1,87% sobre o valor existente na conta. Por exemplo:
- Um trabalhador com R$ 1.000,00 na conta do FGTS recebe aproximadamente R$ 18,68;
- Um trabalhador que tiver R$ 100.000,00 pode esperar um lucro em torno de R$ 1.868,34.
Quando o depósito do lucro ocorrerá?
Os valores correspondentes ao lucro do FGTS devem ser creditados até o último dia do mês de agosto, conforme estipulado pela legislação. No entanto, a Caixa Econômica tem a possibilidade de antecipar essa data, creditando os valores antes do prazo legal. Quando o pagamento for realizado, será possível visualizar no extrato do FGTS a informação “AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2025”, confirmando que o lucro já foi adicionado à conta do trabalhador.
Importância de manter suas informações atualizadas
É crucial que os trabalhadores mantenham seus dados de contato e informações cadastrais sempre atualizados no aplicativo FGTS. Isso garante que eles recebam notificações relevantes e consigam acessar suas contas sem complicações. O não cumprimento dessa orientação pode resultar em dificuldades para receber valores a que têm direito, bem como na impossibilidade de acessar informações sobre o saldo e o lucro acumulado.
Como acompanhar as novidades sobre o FGTS
Para ficar sempre informado sobre as atualizações relacionadas ao FGTS, os trabalhadores podem acompanhar notícias em portais financeiros, como o FDR, além de se inscrever em comunidades de redes sociais, como o WhatsApp, onde são compartilhadas informações atualizadas e relevantes sobre o fundo. Isso proporciona uma maneira prática de se manter a par sobre o andamento do FGTS e outros direitos trabalhistas.
Sou Redator e Desenvolvedor com mais de 6 anos de experiência. Formado em tecnólogo em TI, Pai do Pedro, estou sempre me atualizando com novas técnicas de SEO e Copywriting.