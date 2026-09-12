Detran Embu das Artes: Telefone, Endereço e Agendamento

Endereço do Detran Embu das Artes
O Detran da cidade de Embu das Artes, situada na grande São Paulo, oferece um ponto de atendimento centralizado destinado a diversos serviços relacionados ao trânsito e à documentação de veículos. Seu endereço é:
Rua 1º de Maio, 106, Parque Francisco Rizzo – Embu das Artes
Para facilitar o contato, o telefone do Detran Embu das Artes é: (11) 4627-7422.
Como Contatar o Detran
Existem algumas maneiras de entrar em contato com o Detran em Embu das Artes, de forma a esclarecer dúvidas ou obter informações de serviços:
- Telefone: Ligue para o número acima mencionado.
- Site Oficial: Acesse o site do Detran de São Paulo para informações complementar.
- Visita Pessoal: Vá até o endereço indicado para atendimento pessoal.
Serviços Oferecidos pelo Detran
O Detran de Embu das Artes disponibiliza uma variedade de serviços que são essenciais para motoristas e proprietários de veículos. Alguns dos principais serviços incluem:
- Emissão de Carteiras de Habilitação: O Detran realiza a emissão de carteiras de habilitação para novos condutores.
- Registro de Veículos: O registro de diferentes tipos de veículos, como carros e motos, também é realizado pelo Detran.
- Transferência de Propriedade: Se você compra ou vende um veículo, o Detran facilita a transferência de propriedade.
- Renovação de Registro: É possível renovar registros de veículos que já estão vencidos.
- Emissão de Certificados: Certificados de licenciamento e outros documentos relacionados aos veículos são fornecidos pelo Detran.
Passo a Passo para Agendar
Realizar agendamentos para serviços no Detran em Embu das Artes é um procedimento simples, que pode ser feito de diferentes formas:
- Acesse o Site: Entre no site oficial do Detran e localize a área de agendamento online.
- Telefone: Ligue para o número 0800 707 6700 e siga as instruções para agendar um atendimento.
- Agência Presencial: Visite a agência do Detran em Embu das Artes e faça seu agendamento no local.
Documentos Necessários para Agendamento
Para garantir um agendamento eficiente e sem contratempos, é importante que você tenha em mãos os seguintes documentos:
- Documentos Pessoais: RG e CPF do proprietário ou do condutor.
- Documentação do Veículo: Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) e comprovante de pagamento do IPVA.
- Comprovante de Residência: Uma conta de serviços públicos é geralmente aceita como comprovante.
Licenciamento de Veículos
O licenciamento de veículos no Detran de Embu das Artes é um procedimento anual que assegura que seu veículo esteja legalmente apto a circular. Para realizar o licenciamento, siga as etapas abaixo:
- Verificação de Vencimento: Confira a data de vencimento do licenciamento do seu veículo.
- Documentos Reunidos: Tenha em mãos o CRLV, a carteira de habilitação e o comprovante do seguro obrigatório (DPVAT).
- Pagamento: Efetue o pagamento da taxa de licenciamento e dos tributos relativos ao veículo.
- Compareça ao Detran: Leve todos os documentos e o comprovante de pagamento até a agência do Detran.
Como Pagar o IPVA
O IPVA, ou Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, é um tributo anual exigido dos proprietários de veículos. Para realizar o pagamento do IPVA no Detran de Embu das Artes, siga os passos a seguir:
- Verifique o Vencimento: Acompanhe a data limite para pagamento do IPVA do seu veículo.
- Calcule o Valor: Baseie-se no valor venal do veículo para determinar a quantia a ser paga.
- Realize o Pagamento: O pagamento pode ser feito em bancos, casas lotéricas ou por meio de internet banking.
Vantagens de Utilizar o Detran Online
Optar por realizar serviços online no Detran traz diversas facilidades, como:
- Conveniência: Agendamentos e consultas podem ser feitos de qualquer lugar, a qualquer hora.
- Agilidade: Procedimentos online entram na fila de atendimento mais rapidamente.
- Redução de Filas: Menos necessidade de comparecer fisicamente à agência, evitando longas esperas.
Dicas para Evitar Multas
Manter-se em conformidade com as leis de trânsito é crucial para evitar multas. Aqui estão algumas recomendações:
- Conheça as Regras de Trânsito: Estude e mantenha-se atualizado sobre o Código de Trânsito Brasileiro.
- Inspeções Regulares: Faça manutenções periódicas em seu veículo para evitar problemas que possam resultar em multas.
- Cuidado com as Velocidades: Respeite os limites de velocidade estabelecidos em cada trecho da via.
Benefícios da Regularização Veicular
Manter seu veículo regularizado significa que você garante não apenas segurança nas estradas, mas também uma série de vantagens, tais como:
- Tranquilidade: Com a documentação em dia, você pode dirigir sem preocupações.
- Pente-fino em Vistorias: Veículos regulares passam por vistorias sem problemas.
- Facilidade em Procedimentos: A regularização facilita a transferência do veículo e outras burocracias.
Sou Redator e Desenvolvedor com mais de 6 anos de experiência. Formado em tecnólogo em TI, Pai do Pedro, estou sempre me atualizando com novas técnicas de SEO e Copywriting.