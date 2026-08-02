Como Ativar e Desativar Pagamento por Aproximação no Cartão

O que é pagamento por aproximação?
O pagamento por aproximação, também conhecido como pagamento contactless, é uma tecnologia de transação que permite que consumidores realizem pagamentos sem a necessidade de inserir o cartão ou digitar uma senha. Essa inovação se tornou bastante popular durante a pandemia de COVID-19, quando o distanciamento social tornou-se uma prioridade, e as pessoas buscaram formas de limitar o contato físico.
Como funciona a tecnologia de pagamento por aproximação?
Essa tecnologia utiliza um sistema chamado NFC (Near Field Communication, ou Comunicação de Campo Próximo). Para realizar um pagamento, o consumidor precisa apenas aproximar seu cartão, smartphone ou smartwatch a um terminal de pagamento compatível. O dispositivo de pagamento deve estar a uma distância de até 3 cm do terminal para que a comunicação possa ser estabelecida. O processo é rápido e eficiente, proporcionando uma experiência de compra mais conveniente.
Vantagens e desvantagens do pagamento por aproximação
O uso de pagamentos por aproximação apresenta diversas vantagens:
- Rapidez: As transações são processadas instantaneamente, reduzindo as filas em lojas e outros estabelecimentos.
- Conveniência: É uma forma prática de pagar, especialmente para compras de valores menores.
- Segurança: Embora não exija a inserção de senhas, essas transações são protegidas por criptografia, diminuindo o risco de fraudes.
No entanto, existem algumas desvantagens:
- Limitação de valores: Muitas instituições financeiras impõem um limite máximo para pagamentos sem senha, geralmente variando entre 50 a 200 reais.
- Risco de uso indevido: Se o cartão for perdido ou roubado, o pagamento por aproximação pode ser utilizado por terceiros, a menos que a função seja desativada.
- Disponibilidade: Nem todos os estabelecimentos aceitam pagamentos por aproximação, o que pode ser um inconveniente.
Como ativar o pagamento por aproximação no aplicativo do banco?
Para ativar a função de pagamento por aproximação, você deve primeiro baixar o aplicativo do seu banco, caso ainda não o tenha. Após o download, siga estes passos:
- Abra o aplicativo do banco.
- Realize o login usando suas credenciais de conta.
- Procure a seção chamada “Configurações” ou “Cartões” dentro do aplicativo.
- Encontre a opção para “Pagamento por Aproximação” e habilite-a.
Passo a passo para desativar pagamento por aproximação
Se você decidir que não quer mais utilizar o pagamento por aproximação, o processo para desativá-lo é simples. Acesse o aplicativo do banco e siga os seguintes passos:
- Abra o aplicativo e faça login na sua conta.
- Vá até as configurações do cartão.
- Localize a opção para “Pagamento por Aproximação” e desative-a.
Limites de compra no pagamento por aproximação
Os limites para transações realizadas por aproximação variam de acordo com o banco e a política do estabelecimento. Em geral, valores entre 50 a 200 reais são comuns, e transações acima desse montante normalmente exigem o uso da senha do cartão. Por exemplo, se um banco tem um limite de 200 reais, compras de 250 reais devem ser realizadas com a inserção da senha.
Segurança nas transações por aproximação
A segurança das transações por aproximação é garantida por diversos mecanismos de proteção que envolvem a criptografia dos dados. Embora não seja necessária uma senha para cada compra, as informações são trocadas de forma segura entre o cartão e o terminal de pagamento. Além disso, muitos cartões têm um chip que oferece uma camada extra de segurança através da geração de um código único para cada transação.
Mudanças na forma de pagar durante a pandemia
A pandemia da COVID-19 trouxe uma mudança significativa nos hábitos de consumo. O aumento das compras online e a busca por métodos de pagamento que minimizam o contato físico levaram a uma aceitação maior de tecnologias como o pagamento por aproximação. Muitos consumidores passaram a valorizar a eficiência e a segurança desse tipo de pagamento, e, em muitos casos, a adesão a esses novos métodos tornou-se uma questão de conveniência diária.
Dúvidas comuns sobre pagamento por aproximação
Algumas questões frequentemente levantadas pelos usuários incluem:
- É seguro usar pagamento por aproximação? Sim, desde que os dispositivos estejam habilitados corretamente e as transações sejam realizadas em terminais confiáveis.
- Posso desabilitar o recurso a qualquer momento? Sim, você pode ativar ou desativar o pagamento por aproximação sempre que desejar, através do aplicativo ou internet banking do seu banco.
- Todos os cartões têm essa funcionalidade? Não, apenas cartões que possuem o símbolo de pagamento por aproximação. Verifique com seu banco se o seu cartão possui essa tecnologia.
Como consultar seu banco sobre pagamentos por aproximação?
Para sanar dúvidas ou obter mais informações sobre pagamentos por aproximação, o ideal é entrar em contato com o atendimento ao cliente do seu banco. Você pode fazer isso por meio do aplicativo, site ou ligando para o serviço de atendimento. Além disso, é importante checar regularmente as atualizações do seu banco sobre segurança e funcionalidades do cartão.
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