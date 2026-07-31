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Cadastro Único 2026: quem tem direito, como se cadastrar e lista de benefícios

Foto de perfil do autor Por Thomaz 31 de julho de 2026

O que é o Cadastro Único?

O Cadastro Único, conhecido como CadÚnico, é um sistema essencial implementado pelo Governo Federal do Brasil, visando identificar e registrar famílias de baixa renda em todo o território nacional. Ele serve como um banco de dados que integra informações socioeconômicas sobre as famílias, facilitando o acesso a diversas políticas públicas e programas sociais.

Quem tem direito ao CadÚnico?

A inscrição no CadÚnico é destinada a famílias que atendem a múltiplos critérios de vulnerabilidade social. Esses critérios incluem:

  • Renda per capita: As famílias cuja renda mensal por pessoa não ultrapassa meio salário-mínimo (R$ 810,50 em 2026).
  • Renda familiar total: Famílias com rendimento bruto global de até três salários-mínimos (R$ 4.863,00 em 2026).
  • Famílias unipessoais: Pessoas que vivem sozinhas e se encaixam nas faixas de rendimento estabelecidas.
  • População em situação de rua: Benefícios assegurados tanto a indivíduos quanto a famílias nessa condição.

Estes critérios garantem que o programa possa alcançar os cidadãos que realmente precisam do suporte governamental.

Cadastro Único 2026

Benefícios disponíveis através do CadÚnico

Estar inscrito no CadÚnico é fundamental para acesso a uma variedade de programas sociais importantes, entre eles:

  • Bolsa Família: Um dos principais programas de transferência de renda.
  • Tarifa Social de Energia: Redução na conta de energia para famílias de baixa renda.
  • FIES: Financiamento para estudantes em instituições de ensino superior.
  • Auxílio Gás: Programa que ajuda no custo do botijão de gás de cozinha.
  • Minha Casa Minha Vida: Incentivos para aquisição de moradia.

No entanto, é importante ressaltar que a inscrição no CadÚnico não assegura automaticamente a aprovação nos programas sociais; cada um deles possui sua própria normativa e exigências de cadastro.

Como se inscrever no Cadastro Único?

O procedimento de inscrição é gratuito e deve ser realizado presencialmente no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do município onde a família reside. O responsável familiar deve comparecer com a documentação correta, conforme indicado abaixo.

Documentos necessários para inscrição

Para efetuar a inscrição, os seguintes documentos são requeridos:

  • Do Responsável Familiar: CPF e um documento oficial com foto.
  • Dos membros da família: CPF, certidão de nascimento ou casamento, e identidade (RG ou Carteira de Trabalho).
  • Comprovante de residência: Pode ser uma conta de água, luz ou uma declaração de moradia recente.

A organização meticulosa da documentação é essencial para assegurar um processo de inscrição sem contratempos.

A importância da atualização cadastral

Uma vez inscrito, é crucial que as informações sejam mantidas atualizadas. O CadÚnico exige que a atualização cadastral ocorra a cada dois anos ou sempre que houver mudanças significativas como:

  • Mudanças de endereço.
  • Modificações na estrutura familiar, como nascimento ou falecimento.
  • Alterações na renda familiar.

Atualizar as informações é a melhor forma de garantir a manutenção dos benefícios e evitar possíveis bloqueios ou cancelamentos.

Como consultar o status do cadastro

Para verificar o status da inscrição ou do Número de Identificação Social (NIS), existem duas opções práticas:

1. Acesso online

  • Aplicativo: Baixe o Aplicativo Cadastro Único disponível para iOS e Android.
  • Site: Acesse o portal oficial do CadÚnico.
  • Selecione a opção “Consultar CPF” e insira os dados solicitados (CPF e data de nascimento).

2. Consulta telefônica

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) disponibiliza um serviço de atendimento pelo telefone 0800 707 2003, destinado a responder dúvidas sobre o status do cadastro e possíveis pendências.

Prazos de análise e validação

A análise dos dados submetidos durante a inscrição pode levar entre 30 a 45 dias corridos. Para evitar atrasos neste processo, é essencial que as informações estejam corretas e sem contradições.

O que fazer em caso de bloqueio do cadastro

Caso o cadastro seja bloqueado ou a família enfrente a suspensão de benefícios, os seguintes passos devem ser seguidos:

  1. Verifique a situação do cadastro através do aplicativo ou do portal do CadÚnico para entender os motivos da divergência.
  2. Dirija-se ao CRAS munido de documentos atualizados para regularizar a situação pessoalmente.

Essa abordagem ajuda a evitar o cancelamento permanente dos benefícios e assegura que a família possa continuar a receber as assistências necessárias.

Mudanças e novas regras em 2026

No ano de 2026, algumas novas regras e atualizações foram implementadas no CadÚnico, em especial, para famílias que moram sozinhas e a necessidade de maior rigor na atualização cadastral, o que visa ampliar a precisão dos dados e melhorar a distribuição de auxílios relevantes.

Acompanhe sempre as atualizações e novas diretrizes que podem afetar sua situação cadastral, e mantenha-se informado para garantir o acesso aos programas sociais disponíveis.