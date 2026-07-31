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Quem tem direito ao Bolsa Família em 2026? Valores, adicionais e calendário oficial

Foto de perfil do autor Por Thomaz 31 de julho de 2026

Valor do Bolsa Família em 2026

O programa Bolsa Família tem um valor base estabelecido de R$ 600,00 por mês para cada família cadastrada, visando garantir uma renda mínima para aqueles que se encontram em situações de vulnerabilidade financeira. Este montante é gerido pela Caixa Econômica Federal, e a movimentação do benefício é realizada através do aplicativo Caixa Tem, que permite que as transações sejam feitas de forma totalmente digital.

Critérios de Renda para Participação

Para que uma família possa se beneficiar do Bolsa Família em 2026, a renda considerada deve obedecer ao critério de renda per capita. Isso significa que a soma das rendas de todos os integrantes da casa deve ser dividida pelo número total de moradores e não pode ultrapassar R$ 218,00 mensais por pessoa. Não há exigência de emprego formal para que o pedido de auxílio seja feito.

Quem Pode se Cadastrar no Programa?

Qualquer indivíduo, seja ele desempregado, trabalhador autônomo ou registrado sob o regime CLT, tem o direito de solicitar o Bolsa Família, desde que sua renda per capita esteja dentro do limite estabelecido. É preciso também estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), que é um registro fundamental para o acesso ao programa e a mais de 30 outros benefícios sociais.

Documentação Necessária para a Inscrição

Para realizar a inscrição no Bolsa Família, o Responsável Familiar deve verificar e apresentar a documentação referente a todos os integrantes da residência. Os documentos exigidos incluem:

  • Documento de identidade com foto (como RG ou CNH);
  • CPF e Título de Eleitor;
  • Cópias de Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento ou Carteira de Trabalho;
  • Comprovante de residência atualizado;
  • No caso de indígenas, apresentar o RANI (Registro Administrativo de Nascimento Indígena).

Como Funciona o Cadastro Único?

O cadastro no programa se inicia com a atualização e registro de informações familiares no Cadastro Único. O Responsável Familiar pode fazer um pré-cadastro online, acessando o site ou o aplicativo do CadÚnico. Após o preenchimento digital dos dados, é necessário comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para uma entrevista socioeconômica, dentro do prazo de 240 dias (8 meses).

Benefícios Adicionais do Bolsa Família

Além do valor básico, o Bolsa Família oferece adicionais que são cumulativos e variam conforme a composição da família, especialmente em relação a crianças e adolescentes. As famílias podem receber:

  • Primeira Infância: R$ 150,00 por criança de 0 a 6 anos;
  • Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50,00 para gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos;
  • Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): R$ 50,00 para cada criança de até 7 meses incompletos;

Calendário de Pagamentos em 2026

Os pagamentos do Bolsa Família são realizados mensalmente durante os últimos dez dias úteis do mês. A data específica de liberação é definida com base no Número de Identificação Social (NIS) do titular, considerando apenas o último dígito antes do hífen:

NIS Final Jan/26 Fev/26 Mar/26 Abr/26 Mai/26 Jun/26 Jul/26 Ago/26 Set/26 Out/26 Nov/26 Dez/26
1 19/jan 16/fev 18/mar 17/abr 18/mai 17/jun 20/jul 18/ago 17/set 19/out 17/nov 10/dez
2 20/jan 17/fev 19/mar 20/abr 19/mai 18/jun 21/jul 19/ago 18/set 20/out 18/nov 11/dez
3 21/jan 18/fev 20/mar 22/abr 20/mai 19/jun 22/jul 20/ago 21/set 21/out 19/nov 14/dez
4 22/jan 19/fev 23/mar 23/abr 21/mai 22/jun 23/jul 21/ago 22/set 22/out 20/nov 15/dez
5 23/jan 20/fev 24/mar 24/abr 22/mai 23/jun 24/jul 24/ago 23/set 23/out 23/nov 16/dez
6 26/jan 23/fev 25/mar 27/abr 25/mai 24/jun 27/jul 25/ago 24/set 26/out 24/nov 17/dez
7 27/jan 24/fev 26/mar 28/abr 26/mai 25/jun 28/jul 26/ago 25/set 27/out 25/nov 18/dez
8 28/jan 25/fev 27/mar 29/abr 27/mai 26/jun 29/jul 27/ago 28/set 28/out 26/nov 21/dez
9 29/jan 26/fev 30/mar 30/abr 28/mai 29/jun 30/jul 28/ago 29/set 29/out 27/nov 22/dez
0 30/jan 27/fev 31/mar 30/abr 29/mai 30/jun 31/jul 31/ago 30/set 30/out 30/nov 23/dez

Regras para a Primeira Infância

Outro aspecto importante do Bolsa Família em 2026 são as regras relacionadas à primeira infância. A estrutura do programa prevê apoio financeiro especialmente focado no desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos. O valor de R$ 150,00 por criança é um incentivo para que as famílias mantenham um ambiente saudável e estimulante para o crescimento infantil.

Condicionalidades de Saúde e Educação

Para garantir o pleno acesso aos benefícios do Bolsa Família, o programa impõe algumas condicionalidades obrigatórias nas áreas de saúde e educação. Entre estas, destacam-se:

  • Frequência escolar: Mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e de 75% para adolescentes de 6 a 18 anos incompletos;
  • Acompanhamento de saúde: Atualização das vacinas para crianças até 7 anos, medições de peso e altura e acompanhamento de pré-natal para gestantes.

Mudanças Recentes e Atualizações

Após a transição do auxílio anterior para o Bolsa Família, o governo consolidou diversas mudanças, intensificando a busca ativa por famílias que devem atualizar seus dados. O foco principal está nas famílias unipessoais, que precisam comprovar suas condições para evitar fraudes. O programa é periodicamentamente revisto para assegurar que o auxílio seja concedido a quem realmente precisa.

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