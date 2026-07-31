Quem tem direito ao Bolsa Família em 2026? Valores, adicionais e calendário oficial

Valor do Bolsa Família em 2026
O programa Bolsa Família tem um valor base estabelecido de R$ 600,00 por mês para cada família cadastrada, visando garantir uma renda mínima para aqueles que se encontram em situações de vulnerabilidade financeira. Este montante é gerido pela Caixa Econômica Federal, e a movimentação do benefício é realizada através do aplicativo Caixa Tem, que permite que as transações sejam feitas de forma totalmente digital.
Critérios de Renda para Participação
Para que uma família possa se beneficiar do Bolsa Família em 2026, a renda considerada deve obedecer ao critério de renda per capita. Isso significa que a soma das rendas de todos os integrantes da casa deve ser dividida pelo número total de moradores e não pode ultrapassar R$ 218,00 mensais por pessoa. Não há exigência de emprego formal para que o pedido de auxílio seja feito.
Quem Pode se Cadastrar no Programa?
Qualquer indivíduo, seja ele desempregado, trabalhador autônomo ou registrado sob o regime CLT, tem o direito de solicitar o Bolsa Família, desde que sua renda per capita esteja dentro do limite estabelecido. É preciso também estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), que é um registro fundamental para o acesso ao programa e a mais de 30 outros benefícios sociais.
Documentação Necessária para a Inscrição
Para realizar a inscrição no Bolsa Família, o Responsável Familiar deve verificar e apresentar a documentação referente a todos os integrantes da residência. Os documentos exigidos incluem:
- Documento de identidade com foto (como RG ou CNH);
- CPF e Título de Eleitor;
- Cópias de Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento ou Carteira de Trabalho;
- Comprovante de residência atualizado;
- No caso de indígenas, apresentar o RANI (Registro Administrativo de Nascimento Indígena).
Como Funciona o Cadastro Único?
O cadastro no programa se inicia com a atualização e registro de informações familiares no Cadastro Único. O Responsável Familiar pode fazer um pré-cadastro online, acessando o site ou o aplicativo do CadÚnico. Após o preenchimento digital dos dados, é necessário comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para uma entrevista socioeconômica, dentro do prazo de 240 dias (8 meses).
Benefícios Adicionais do Bolsa Família
Além do valor básico, o Bolsa Família oferece adicionais que são cumulativos e variam conforme a composição da família, especialmente em relação a crianças e adolescentes. As famílias podem receber:
- Primeira Infância: R$ 150,00 por criança de 0 a 6 anos;
- Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50,00 para gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos;
- Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): R$ 50,00 para cada criança de até 7 meses incompletos;
Calendário de Pagamentos em 2026
Os pagamentos do Bolsa Família são realizados mensalmente durante os últimos dez dias úteis do mês. A data específica de liberação é definida com base no Número de Identificação Social (NIS) do titular, considerando apenas o último dígito antes do hífen:
|NIS Final
|Jan/26
|Fev/26
|Mar/26
|Abr/26
|Mai/26
|Jun/26
|Jul/26
|Ago/26
|Set/26
|Out/26
|Nov/26
|Dez/26
|1
|19/jan
|16/fev
|18/mar
|17/abr
|18/mai
|17/jun
|20/jul
|18/ago
|17/set
|19/out
|17/nov
|10/dez
|2
|20/jan
|17/fev
|19/mar
|20/abr
|19/mai
|18/jun
|21/jul
|19/ago
|18/set
|20/out
|18/nov
|11/dez
|3
|21/jan
|18/fev
|20/mar
|22/abr
|20/mai
|19/jun
|22/jul
|20/ago
|21/set
|21/out
|19/nov
|14/dez
|4
|22/jan
|19/fev
|23/mar
|23/abr
|21/mai
|22/jun
|23/jul
|21/ago
|22/set
|22/out
|20/nov
|15/dez
|5
|23/jan
|20/fev
|24/mar
|24/abr
|22/mai
|23/jun
|24/jul
|24/ago
|23/set
|23/out
|23/nov
|16/dez
|6
|26/jan
|23/fev
|25/mar
|27/abr
|25/mai
|24/jun
|27/jul
|25/ago
|24/set
|26/out
|24/nov
|17/dez
|7
|27/jan
|24/fev
|26/mar
|28/abr
|26/mai
|25/jun
|28/jul
|26/ago
|25/set
|27/out
|25/nov
|18/dez
|8
|28/jan
|25/fev
|27/mar
|29/abr
|27/mai
|26/jun
|29/jul
|27/ago
|28/set
|28/out
|26/nov
|21/dez
|9
|29/jan
|26/fev
|30/mar
|30/abr
|28/mai
|29/jun
|30/jul
|28/ago
|29/set
|29/out
|27/nov
|22/dez
|0
|30/jan
|27/fev
|31/mar
|30/abr
|29/mai
|30/jun
|31/jul
|31/ago
|30/set
|30/out
|30/nov
|23/dez
Regras para a Primeira Infância
Outro aspecto importante do Bolsa Família em 2026 são as regras relacionadas à primeira infância. A estrutura do programa prevê apoio financeiro especialmente focado no desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos. O valor de R$ 150,00 por criança é um incentivo para que as famílias mantenham um ambiente saudável e estimulante para o crescimento infantil.
Condicionalidades de Saúde e Educação
Para garantir o pleno acesso aos benefícios do Bolsa Família, o programa impõe algumas condicionalidades obrigatórias nas áreas de saúde e educação. Entre estas, destacam-se:
- Frequência escolar: Mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e de 75% para adolescentes de 6 a 18 anos incompletos;
- Acompanhamento de saúde: Atualização das vacinas para crianças até 7 anos, medições de peso e altura e acompanhamento de pré-natal para gestantes.
Mudanças Recentes e Atualizações
Após a transição do auxílio anterior para o Bolsa Família, o governo consolidou diversas mudanças, intensificando a busca ativa por famílias que devem atualizar seus dados. O foco principal está nas famílias unipessoais, que precisam comprovar suas condições para evitar fraudes. O programa é periodicamentamente revisto para assegurar que o auxílio seja concedido a quem realmente precisa.
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